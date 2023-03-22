القوى العاملة: صندوق تمويل التدريب أنفق 157 مليونا و787 ألف جنيه فى 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وقالت إنها بلغت 157 مليون و787 ألف جنيه، أنفقت فى تنفيذ أهداف "الصندوق" التى حددتها نص مادة تأسيسه رقم 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، بهدف تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب المهنى التى تستهدف توفير العنصر البشرى المدرب طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.

وبحسب البيان فإن وزير القوى العاملة حسن شحاتة رئيس مجلس إدارة "الصندوق" أكد خلال إجتماع "الصندوق" هذا الأسبوع على الدور المحورى الذى يقوم به هذا الصندوق فى دعم عملية التدريب المهنى للشباب داخل المحافظات، بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب، ونظم الإختبارات، ومنح الشهادات ومستويات التخرج، فضلا عن المشاركة فى دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية فى مجال التدريب المهنى والتأهيل.

الإجتماع المنعقد هذا الأسبوع والذى حضره أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرا القوى العاملة الأسبقين من ذوى الخبرة، وأيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى "ممثل وزارة القوى العاملة "، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد كمال أبو مندوررئيس مصلحة الكفاية الانتاجية، ومحمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات، محمد محمد حمدى القطان ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعاطف الشبراوى ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، جرى خلاله التأكيد على أهمية دور هذا "الصندوق" كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية فى دعم تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتحدياته الجديدة،وتنفيذ الأهداف الـ7، وهى:

"1"- رسم السياسة العامة لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

"2"- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.

"3"- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدى للارتقاء والاستثمار البشرى والمادى معا فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

"4" - تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهنى والتأهيل للجهات التى ترغب فى ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.

"5"-المشاركة فى دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية فى مجال التدريب المهنى والتأهيل.

"6" - التنسيق مع الجهات المعنية فى وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهنى بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.

"7"-تشجيع كل الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجى وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة.

يجدر بالذكر أن المادة الثامنة فى قرار تأسيس "الصندوق"، توضح مصادر تمويل هذا الصندوق وتقول نصا:

"تسدد المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال نسبة 1 % من صافى الارباح السنوية بموجب شيكات باسم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".

ويشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالى:

وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى، أو هيئة التأمينات الإجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولى والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال، وللمجلس الحق فى أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت فى المداولات.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد اعتمد فى سبتمبر 2022 الماضى،خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق التدريب والتأهيل حسب بروتوكول، ويجرى تنفيذ معظم محاور تلك الخطة الجديدة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن طريق 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، وأنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى "الموضحة بموقع الوزارة"، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.