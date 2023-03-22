وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لدى مصر لمتابعة النتائج النهائية لـ «مشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - وزير الصحة يثمن نجاح المشروع ويُشيد بدروه في رفع كفاءة الفرق التمريضية..

الدكتور خالد عبدالغفار: التمريض درعًا أساسيًا لانتظام ونجاح المنظومة الصحية..

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السيد مايكل كارون سفير دولة إيطاليا لدى مصر، ووفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة «AICS»، برئاسة الدكتور مارتينو ميلي، وعدد من ممثلي جامعة ساسري الإيطالية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتسلم وزير الصحة والسكان، من الجانب الإيطالي، تقريرًا تفصيليًا حول نتائج ومخرجات أعمال المرحلة الثانية لـ «مشروع دعم تحسين خدمات التمريض»، والذي استهدف تدريب 5400 فرد تمريض، وتنظيم 340 دورة تدريبية، للأطقم التمريضية بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء)، وكذلك الكشف المبكر على أكثر من 2000 طفلًا، بعيادة قلب أطفال، بالمعهد الفني الصحي بمحافظة بورسعيد، ومناقشة الاستعداد لإطلاق المشروع في مرحلته الثالثة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية).

وثمن الوزير، جهود التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، في تحسين كفاءة فرق التمريض والخدمات التمريضية بالمنظومة الصحية، بالإضافة إلى تطرق الجانبين إلى بحث وتعزيز التعاون بملف الأجهزة والأدوات الطبية وكذلك توفير المستلزمات التمريضية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون في تطوير المناهج التمريضية (العملية والنظرية)، حيث تم تشكيل فريق طبي، يضم 12 خبير مصري وعدد من الخبراء الإيطاليين والبريطانيين البارزين بملف التمريض، لوضع خطة محددة تستهدف تطوير المناهج، مؤكدًا أن التطوير يركز على رعاية الفرد، بما يساهم في تخريج كوادر قادرة على تقديم العلاج وإعادة التأهيل والتثقيف الصحي.

وأضاف أن الوزير، أكد أن القيادة السياسية تضع على قائمة أولوياتها الإرتقاء بمنظومة القطاع الصحي، ويُعد التمريض درعًا أساسيًا لانتظام ونجاح هذه المنظومة، مؤكدا أن برامج التدريب تمثل دورًا كبيرًا لرفع خبرات الفرق التمريضية، وهم يُعدوا شريكًا أساسيًا للأطباء في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، معربًا عن بالغ سعادته بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع (المصري- الإيطالي)، متطلعًا إلى التوسع في هذا المشروع بحيث يشمل تدريب كافة الفرق التمريضية بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن المشروع (المصري- الإيطالي) «UNISS» تم تنفيذه على 3 مراحل، حيث بدأ كمرحلة أولى عام 2016، لصالح المعهد الفني الصحي بمحافظة بورسعيد تحت عنوان «برنامج المساعدة الفنية في مدرسة التمريض»، وشملت المرحلة الثانية محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية) والتي تم الإنتهاء منها مؤخرًا، وذلك في إطار النهوض بمستوى التمريض ومجال تعليم التمريض بمصر.

حضر الاجتماع الدكتورة علاء خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة ، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.