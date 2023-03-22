متابعة الرئيس السيسى لمشروع مستقبل مصر يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "الرئيس السيسى يتابع مشروع مستقبل مصر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة الجهود المكثفة فى إطار العمل على إضافة حوالى 3.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية فى مصر وهو ما يفوق ثلث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يمثل مشروعا قوميا عملاقا يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصرى، ويأتى فى إطار استراتيجية الدولة المواكبة احتياجات الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس لمتابعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله "إن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر" الذى يقع ضمن نطاق المشروع القومى الدلتا الجديدة بما فى ذلك معدلات سير العمل فى البنية الأساسية للمشروع، التى تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء فضلا عن منظومتى التصنيع والتسويق الزراعى".

وفى متابعتها لنشاط الرئيس السيسى أمس ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الرئيس: الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق لتعظيم العائدات"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر من جميع الجوانب بما فى ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران على النحو الذى يعظم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التى تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك فى إطار تنموى متكامل وشامل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاعى الطيران المدنى والسياحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذى لجهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وتعزيز الجذب السياحى لمصر، بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتحت عنوان "قرينة الرئيس تهنئ سيدات مصر بعيد الأم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، هنأت سيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، مؤكدة أن الأم هى الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود.

وأضافت الصحيفة أنه جاء فى تدوينة السيدة انتصار السيسى، أمس، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": «أتقدم بالتهنئة إلى أمهات مصر فى عيدهن، فالأم هى الظهر الساند، وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط، وهى الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود».

واختتمت قائلة: "تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها.. كل عام وكل أم بخير".

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين الأول بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أهمية استمرار مختلف أوجه الرقابة على الأسواق بما فيها منافذ ومعارض بيع السلع التى يصل عددها إلى نحو 550 منفذا ومعرضا، وذلك بالنظر لدورها فى إتاحة السلع والمواد الغذائية بأسعار تقل عن أسعار السوق وبما يضمن توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسة مدبولى، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأبناء الشعب المصرى العظيم فى الداخل والخارج، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا العزيزة بالخير والتنمية والاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع أمس هو الأول لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يأتى فى إطار البدء الفعلى لعملية الانتقال التدريجى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها فى تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وكذا تحديد عدد منافذ التوزيع التى تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب توفيرها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبيرها فى كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار.

وفى الشأن البرلمانى، وتحت عنوان "مطالب برلمانية بدعم المستشفيات الجامعية وتنشيط السياحة التعليمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، قال إنه تم الانتهاء من دراسة لتصنيع أول سيارة الكهربائية تم إعدادها من خلال تعاون بين أكاديمية البحث العلمى وصندوق دعم المبتكرين مع أحد المبتكرين وهوا أحد خريجى معاهد أكاديمية البحث العلمى لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية لكى نحول الابتكار إلى صناعة والدراسة موجودة وخلال 6 أشهر سيتم إنتاج السيارة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رد وزير التعليم العالى بالجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار حنفى جبالى عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن إنشاء الجامعات الإقليمية يتم ربطها بالاحتياجات لافتا إلى وجود دراسة بالوزارة لرصد شريحة من هم فى سن الالتحاق بالجامعات من 18 سنة إلى 22 سنة وذلك لربط إنشاء الجامعات باحتياجاتنا مضيفا: حاليا عدد طلاب الجامعات فى التعليم الجامعى 3 ملايين و300 ألف من إجمالى 9 ملايين فى سن الالتحاق وهذا العدد سيرتفع فى عام 2032 إلى أكثر 5 ملايين ونصف، وهذا معناه أننا لا بد من أن نجهز أنفسنا بإنشاء الجامعات.

وأكد وزير التعليم العالى أن برنامج كل جامعة إقليمية يختلف عن الآخر ويتم وضعه لخدمة الإقليم حتى يصبح الخريج قادرا على العمل محليا وإقليميا ودوليا وذلك من خلال 3 مسارات تحكم البرامج التعليمية بتلك الجامعات وهى برامج خدمة المجتمع وبرامج لتنمية الموارد الإقليمية ومناهج على النطاق العالمى وهناك العديد من الرؤى لإعادة الهيكلة للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف وزير التعليم العالى منذ توليت مسئولية الوزارة قمت بتشكيل لجنة للحكماء ممثلين من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والصناعة والمصريين العاملين كأساتذة بالخارج لوضع رؤية للتعليم العالى فى مصر لافتا إلى أننا تلقينا رؤية الوزارات المعنية وتم إطلاق مسودة نهائية لاستراتيجية التعليم يوم 7 مارس بحضور 9 وزراء و500 عالم وأكاديمى وممثلين لاتحادات طلاب مصر.

وتابع قائلا عرضنا الاستراتيجية وبروتوكولات التعاون وتم عمل جلسات فرعية لوضع الرؤية المشتركة للتعليم العالى وكانت الجلسات عن تطوير البرامج والاستثمار فى التعليم العالى وتدويل التعليم والابتكارات وريادة الأعمال والمستشفيات الجامعية مضيفا وضع المشاركون فى الجلسات فى النهاية اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم متضمنة رؤية مصر 2030 وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية فى الأقاليم السبعة المصرية من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة وطرق.