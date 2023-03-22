هل الاحتلام فى نهار رمضان يفسد الصيام؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى نصا: "مِن جملة ما اتفق عليه الفقهاءُ مِن أحكام الصيام: أنَّ الاحتلام أثناء النهار لا يفسد الصوم؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ غير المتعمد، وَالِاحْتِلَامُ، وَالْحِجَامَةُ" أخرجه الترمذى والنسائى والدارقطنى فى "السنن"، وأبو يعلى فى "المسند"، وابن خزيمة فى "الصحيح".

وأضافت: "ولأنَّ الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، ولا يُكَلَّف الصائم بتجنُّبه حال نومه، بل التكليف مرفوع عن النائم حتى يستيقظ؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" أخرجه الطيالسى وأحمد وأبو يعلى فى "المسند".

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وتابعت دار الإفتاء: "بناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنَّ ما حدث لكَ من الاحتلام أثناء النوم فى نهار رمضان والاستيقاظ على جنابة لا يترتب عليه فساد صومكَ، بل الصوم صحيح، ولا قضاء عليك؛ لأنَّ الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، بل إنَّه لا حيلة فى ردِّه، والاغتسال فى هذه الحالة وإن كان واجبًا إلا أنَّه ليس شرطًا لصحة الصوم، وإنما هو شرط لصحة الصلاة".