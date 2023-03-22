بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال وقع شرق أسوان

جدة - نرمين السيد - زلزال أسوان
وقال المعهد، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "إنه فى تمام الساعة 2:01 صباحًا ، حدثت هزة أرضية أو زلزال على بُعد 17 كم شمال شرق أسوان.
زلزال
وتابع بيان البحوث الفلكية: "زلزال اليوم الذى تم تسجيله كانت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، ووقع على خط عرض 24,38 شمالا وخط طول 33,25 شرقا، بعمق 10 كم".
واختتم البيان أنه ورد لـ معهد البحوث الفلكية ما يفيد بحدوث زلزال ولكن دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.
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