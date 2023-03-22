تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة والسبت (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اعتبارا من يوم الجمعة إلى يوم السبت المقبلين، تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر مصحوبا بمد رطوبة عالٍ يؤثر على مناطق من شمال البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا".

وأضافت: "ويعمل ذلك على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على المناطق سالفة الذكر كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم السبت المقبل كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس".

وعلى صعيد آخر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على شمال الوجه البحرى ومدن القناة.