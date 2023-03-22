بور سعيد تتزين بأكبر فانوس احتفالا بشهر رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - ويتجاوز طول الفانوس 10 أمتار ومزود بخمس ألوان من الإضاءة المختلفة وهى الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر والبنى، ومحفور على واجهاته الأربعة عبارة رمضان كريم ورسم للهلال والمسجد ومصنوع بالكامل من الخشب. وتشهد محافظة بورسعيد أجواء احتفالية بمناسبة شهر رمضان المبارك متمثلة فى بدء وضع زينة رمضان فى الشوارع وإضاءة واجهات المساجد.

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