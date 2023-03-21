الفن يحارب المخدرات.. مبادرة توعوية فى قنا (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - "الفن هو القوى الناعمة" بتلك الجملة استلهم فنان قنائى، ما وقع على عاتقه من رسائل لزامًا عليه توصيلها إلى المواطنين بصورة مبسطة وجميلة، تأخذ أنظار المارة بالشوارع والطرقات، وترسخ فى أذهانهم القضايا المهمة التى يحاربها من خلال الفن، والتى آخرها "الفن يحارب المخدرات".





يقول الفنان أحمد الأسد، صاحب مبادرة الفن يحارب المخدرات فى قنا، لـ"دوت الخليج"، إن المبادرة هى مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر الإدمان للشباب فى المحافظة، وهى مبادرة مستلهمة من مبادرة الفرعون المصرى اللاعب العالمى محمد صلاح، للمساهمة معه فى المبادرة والمشاركة عن طريق موهبتى فى الرسم.



وتابع الأسد، أن المبادرة استهدفت بعض المنشئات الحكومية فى مدينة قنا، وبحمد الله يتم العمل على المبادرة فى العديد من مناحى الحياة، وذلك عن طريق تطويع الفن لمحاربة كافة الظواهر السلبية التى من شانها أن تضر المجتمع.



ويشير صاحب المبادرة، إلى أنه يستخدم الخامات البسيطة فى مبادرته، وذلك عن طريق رسم صور اللاعب محمد صلاح، وعبارات حول التوعية عن أضرار ومخاطر المخدرات أو التعاطى، مشيرًا إلى أن أولى مبادراته فى المشاركات المجتمعية للتوعية السليمة كانت بعنوان "الفن يحارب كورونا"، وذلك للتوعية بأهمية الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.



وأكد الأسد، أن مبادراته التوعوية أتت بثمارها مع الجمهور وخاصة فئة الشباب والأطفال، لتبدأ مبادرته بالتوسع بشكل أشمل وأعم، فبدلًا من "الفن يحارب كورونا فقط"، تم إطلاق سلسلة مبادرات بعنوان "الفن يحارب"، وذلك كله فى سبيل تنمية الوطن ومحاربة كافة أشكال الممارسات المغلوطة والتى من شأنها أن تضر الشباب الذين هم مستقبل هذا الوطن.



وأوضح الفنان، أن الفن يحارب الجهل والتخلف والمرض والمخدرات، فهو رسالة يمكن أن تسهل وتساهم فى توصيل الرسائل بشكل مبسط وسريع، فدائما الفن يطلق عليه بالقوى الناعمة، ليس عن طريق سلاح أو أداة، بل بريشة وفرشاة تلمس الأحاسيس والمشاعر.

وأشاد صاحب المبادرة، بتفاعل المواطنين مع المبادرة، وهذا الأمر الذى يعطيه دفعة دائمًا لتقديم كل ما هو جديد، والمشاركة بفاعلية فى كل القضايا المجتمعية التى من خلالها يستطيع فى توصيل الرسائل المطلوبة فى تقويم وتصحيح كل المفاهيم المغلوطة.



ولفت الأسد، إلى سعادته الدائمة فى ممارسة هوايته المفضلة فى الرسم، والتى استطاع من خلالها المشاركة فى العديد من الفعاليات من بينها مشاركته فى رسم أكشاك الكهرباء بمحافظتى قنا والأقصر، خلال استعدادات افتتاح طريق الكباش، ورسومات الأكشاك تأتى تحت رعاية شركة كهرباء مصر العليا، فى إطار مبادرته تحويل الأكشاك إلى رسومات مختلفة منها رسومات حياة كريمة.