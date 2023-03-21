الشركة المتحدة تقدم الفلكور الشعبي بأفكار مبتكرة في " الربابة مصري" (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:28 مساءً - تستعد الشركة المتحدة لطرح إسكتشات الرسوم المتحركة " الربابة مصري" والذي يقدم فكرة مبتكرة وهي المزج بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبي من ناحية وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى.

يقدم " الربابة مصري" موضوعات متنوعة خلال الحلقات من بينهم " حلقة حياة كريمة و حلقة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح وحلقة عن العالم الكبير أحمد زويل، إضافة لحلقة بعنوان مصر في القرآن و حلقة خاصة عن محافظة أسوان و حلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.

يتفرد "الربابة مصري" بفكرة استغلال التراث الممثل في الغناء على الربابة والتي تعتبر جزء من التكوين الثقافي الشعبي في مصر بشكل مختلف عن طريق عناصر عصرية وهي الرسوم المتحركة إضافة لنوعية الموضوعات المطروحة خلال الحلقات.

جدير بالذكر أن الأغاني المقدمة خلال إسكتشات " الربابة مصري" من أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان عصام دهيمة وأدهم دهيمة وغناء المنشد زين محمود، والمشرف العام على إنتاج " الربابة مصري" إسلام عبد الحكيم ومن إخراج دكتورة زينب زمزم