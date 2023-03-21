الفريق أسامة ربيع: 40% زيادة في إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 09:29 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى رفع العلم المصري على قاطرة جديدة، اليوم، وهي ثالث قاطرة جرى بناؤها مع إحدى الشركات الصينية ومتبقي 3 قاطرات سيتم بناؤها في مصر.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «بدأنا بناء القاطرات الثلاثة وجرى بناء البلوكات الخاصة بها».

وأكد: «منذ يناير حتى 20 مارس الجاري زادت الإيرادات 40% عن هذه الفترة من العام الماضي، وكل شهر وسنة نزيد عن الشهر السابق له، كما أن عوائد القناة في تقدم ملحوظ».

وتابع: «هناك خطة استراتيجية طلبها الرئيس، وجارٍ العمل بها على 3 محاور؛ منها 2 أساسيين هما تطوير الأسطول البحري سواء في الكراكات أو القاطرات؛ إذ جرى التعاقد على 22 قاطرة، وتطوير المجرى الملاحي، ونعمل حاليا في 40 كيلو من الكيلو 122 إلى 162 بتوسعه 40 مترا، وكذلك تعميق من 66 إلى 72 قدما في الـ30 كيلو جنوبا، وفي الـ10 كيلو الخاصة بالبحيرات المرة نعمل ازدواج الممر، كما أننا سننتهي من العمل آخر العام».