«المصرية للمطارات» تحتفل بعيد الأم وذكرى تأسيس الشركة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته تقدم منصور بأسمى التهانى لكل أمهات مصر فى عيدهن، فالأم هى مربية الأجيال والركيزة الأساسية لبناء مجتمع فاضل، فهى المعلم الأول وصاحبة التضحيات من أجل سعادة واستقرار أسرتها وهى عنصر أساسى فى نجاح وتقدم الشركة ومطاراتها لما تبذله من جهد وفكر وتفانى فى عملها.
ومن ناحية أخرى احتفلت الشركة المصرية للمطارات بالعيد الثانى والعشرون لها حيث تم تأسيس الشركة فى 19 مارس لعام 2001.
وشهدت تلك السنوات قصة نجاح وإنجازات متتالية لا تنقطع من تطوير مستمر بالمطارات وافتتاح مطارات جديدة لخدمة أكبر عدد ممكن من الركاب وشركات الطيران من داخل مصر وخارجها.
وبهذه المناسبة قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة بتهنئة العاملين بالشركة والمطارات، ووجه لهم التحية والتقدير حيث أنهم رأس مال الشركة الأساسى والعامل الرئيسى فى نجاح وتطور الشركة المصرية للمطارات.
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