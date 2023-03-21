وزير خارجية الدنمارك يستقبل سامح شكرى فى كوبنهاجن

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى بين مصر والدنمارك، والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات.
ورحب الوزير شكرى فى هذا الصدد بزيارة رئيسة وزراء الدنمارك الأخيرة إلى القاهرة يومى 13-14 مارس الجارى تزامنًا مع الاحتفال بمرور 65 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك بالمباحثات المثمرة التى أجرتها مع رئيس الجمهورية فى أجواء إيجابية عكست رغبة الطرفين فى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين.
كما أشاد الوزير شكرى، بالمشروعات الدنماركية القائمة فى مصر خاصة تلك الرامية لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لعمليات الشركات الدنماركية سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود البحرى النظيف مستقبلًا، والتى تُعد بمثابة نماذج تؤكد على العوائد الكبيرة للاستثمار فى مصر.
وأردف المتحدث الرسمى بأن المباحثات تناولت أيضًا أوجه تطور العلاقات ووتيرة التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتطلع لدعم الدنمارك لمختلف ملفات التعاون بين الجانبين، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركى عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين قدمًا.
كما أشار السفير أبو زيد إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها، والتطورات فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك تقييم مصر للتطورات فى الأراضى الفلسطينية، منوهًا فى هذا السياق إلى الجهود المصرية الحثيثة لتهدئة الأوضاع ونتائج اجتماع شرم الشيخ الذى عقد فى 19 مارس الجارى.
وفى ختام المباحثات، توافق الوزيران على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائى، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.
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