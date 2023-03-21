مد فترات العمل في عيادات معهد القلب إلى 8 مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 08:24 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزير الصحة والسكان للمعهد القومي للقلب، وذلك ضمن جولات الوزير المفاجئة للمستشفيات والمعاهد الصحية التابعة للوزارة، معلنا مد فترات العمل حتى الثامنة مساء داخل العيادات، لاستيعاب أكبر قدر من المرضى، وتقديم جميع الخدمات لمرضى القلب.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير استمع إلى شكاوى المرضى المترددين على المعهد القومي للقلب، ووجه بحل كافة الشكاوى التي تم طرحها.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن معهد القلب القومي عند إنشائه كان به 75 سريرا فقط، والآن به 444 سريرا، كما أن المعهد يستقبل يوميا نحو 1500 مريض، وبجانب استقبال قسم الطوارئ نحو 300 حالة يوميا.

وتابع: الوزير قام بتكريم عدد من أطباء الذين أثنى على أدائهم خلال جولاته المفاجئة في جميع المستشفيات والمعاهد الصحية.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه تم طرح فكرة إنشاء معهد قومي للقلب على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية، من أجل تخفيف الضغط على المعهد الحالي، وعقب الانتهاء من دراسة المقترح سيتم عرضه على مجلس الوزراء.