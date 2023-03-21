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«الداخلية» تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمراكز الإصلاح والتأهيل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 08:23 مساءً - قالت النقيب بسمة الخطيب، إن وزارة الداخلية تستخدم فلسفة عقابية جديدة في مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية من خلال الاهتمام بالنزلاء وتقويم سلوكهم.

وأضافت "بسمة الخطيب" خلال تقديمها للتشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، إن الإجراءات التي تتخذها الداخلية بمراكز الإصلاح تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد وجه بالتشغيل التجريبي لثلاث مراكز إصلاح وتأهيل بالشرقية وسوهاج أو القاهرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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