رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بسرعة تشغيل المراكز الخدمية التى تم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتقديم خدمات حكومية مميزة.
وأكد مدبولى ضرورة الإسراع أيضاً فى تشغيل المبانى الخدمية الأخرى التى يتم إنشاؤها، سواء المراكز الطبية، أو مراكز الخدمات الزراعية، وغيرها، لتبدأ العمل بأقرب وقت.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، والتى تشمل 1477 قرية فى 20 محافظة، وما تم الإنتهاء منه، وما يتم استكمال تنفيذه، وذلك فى قطاعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، وإنشاء المجمعات الحكومية والزراعية، وإقامة المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، وكذا تنفيذ كبارى الرى، ووحدات التضامن، ومراكز الشباب والرياضة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضاً بحث التحديات بعدد من مشروعات المبادرة، واقتراح حلول تنفيذية لها، وكذا التطرق لموقف تسليمات عدد من المشاريع التى تم إتمامها ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التى يتم الإنتهاء منها، من أجل الاستفادة منها فى خدمة الأهالى بالقرى المستهدفة.
وأشار السفير نادر سعد، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض أبرز نتائج الجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فيما يتعلق بتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات، وتذليل معوقات التنفيذ، وتنظيم مشاركة المواطنين من خلال لجان التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى التنفيذ المباشر للمشروعات المُكملة لاستثمارات المبادرة، وأهمها مشروعات الأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء، وكذا تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى لايجاد فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تشغيل مُجمعات الخدمات الحكومية والتنسيق مع الجهات المُنتقلة لها، وتطوير الهياكل المؤسسية للقرى وتدريب وتأهيل موظفى الإدارة المحلية كى يتمكنوا من متابعة تشغيل وصيانة الخدمات والحفاظ على الاستثمارات التى ضختها المبادرة فى قراهم.
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