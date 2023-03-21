قرارات مهمة من وزير التعليم لدعم الطلاب ذوى الهمم وتنمية قدراتهم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حزمة من القرارات التى اتخذتها الوزارة لتقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوى الهمم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، ومن بينها نشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخداما للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية ودمجها فى كتب القيم واحترام الآخر.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، حيث تستهدف هذه الخطوة رفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسى للطلاب ذوى الهمم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التى تتناسب مع إعاقاتهم.

جاء ذلك خلال احتفالية مهرجان أنشطة الطلاب ذوى الهمم المبدعين، تحت عنوان "قادرون مبدعون" بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة، التى شهدها الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، وشارك فيها جميع مدارس التربية الخاصة بإدارات الجيزة التعليمية.

كما وجه الدكتور رضا حجازى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بتنظيم احتفالية "قادرون مبدعون"، وذلك تمهيدا لإقامة احتفالية كبيرة بالوزارة تضم أكبر عدد من المسئولين لتكريم هؤلاء الطلاب وأسرهم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته فى الاحتفالية، أنه صدر القرار الوزارى الخاص بتقييم الطلاب ذوى الهمم فى امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث تم تعديل الورقة الامتحانية لتشتمل على أسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" بنسبة 100٪؜ لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقى الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15% أسئلة مقالية.

وأعرب الدكتور رضا حجازى، عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية، مؤكدا أنها جاءت تعبيرا عن مبادرة "قادرون باختلاف" التى أولتها القيادة السياسية كل العناية؛ وإيمانا من فخامة السيد رئيس الجمهورية بأن المجتمع يقدر أبناءه من ذوى القدرات الخاصة، ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

وأكد الوزير أن إبداع الطلاب من ذوى الهمم رهين بإظهار الدمج بمفهومه الواسع، وليس الدمج الأكاديمى فقط؛ فالإنسان اجتماعى بطبعه، مشيرا إلى أن الله خلق لدى كل شخص نقاط قوة، ودور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومسئوليتها هو اكتشاف ما وهبه الله لهم من قوة وإبداع، ومساعدة الطلاب على إنتاج المعرفة، واكتشاف المبدعين الذين يقودون قاطرة التقدم، موجها رسالة للطلاب من ذوى الهمم المشاركين فى الاحتفالية قائلا: "لقد أدخلتم البهجة على جميع الحضور من خلال الأعمال الفنية المتميزة التى قدموها أثناء الاحتفالية".

وأشار الوزير إلى أن إظهار طاقة "قادرون مبدعون"، ودعم موهبتهم، وتنميتها، واستثمارها يدعم شعورهم بالثقة بالنفس واحترام الآخر، لذا تسعى الوزارة دائما لإتاحة التعليم وتنفيذ استراتيجية الدمج لذوى الهمم بمختلف مدارس التعليم العام، وذلك بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة عبرت عن اهتمامها بأبنائها من ذوى الهمم بأن قامت بدمج 114157 طالبا فى مدارسها الحكومية، وأولت عناية خاصة بعدد 46069 طالبا بالتربية الخاصة، وأنشأت 14 فصلا لمتعددى الإعاقة واهتمت بتدريب المعلمين لأبنائنا بالتربية الخاصة، والذى بلغ عددهم 9762 معلما.

وقال الوزير: "إن هذا المهرجان جاء ليعبر عن اهتمام الوزارة بتوفير الفرص الجادة، لمشاركة أبنائنا من ذوى الهمم فى المحافل والمسابقات المحلية والدولية، وقد عبرت الوزارة عن الاحتفاء بأبنائها من ذوى الهمم، من خلال آليات متعددة منها الاهتمام بالتربية المهنية للمعلمين فى تخصصات الإعاقة البصرية والسمعية والتربية الفكرية، ودعم مدارس التربية الخاصة والدمج بأجهزة تكنولوجية مساندة، لصقل مهارتهم وقدراتهم، وإظهار إبداعاتهم، وتوفير نسخة من مناهج منظومة التعليم الجديد 2.0 للطلاب من ذوى الهمم وتوظيف محتوى إلكترونى يتناسب مع ذوى الإعاقات المختلفة.

وفى ختام كلمته، وجه الوزير كلمة للطلاب والطالبات، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، معربا عن سعادته لامتلاكهم الأمل، والروح الوثابة، مؤكدا أنهم أمـل مـصـر فـى تحقيق غد مشرق.

ومن جانبه، قال أحمد راشد محافظ الجيزة: "إن هذا الحفل يأتى تكريما وتعبيرا صادقا عن اليقين الراسخ فى الإمكانات والقدرات التى يتمتع بها أصحاب الهمم والتى تزداد مساهماتها يوما بعد يوم فى صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله، وذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية فى نشر ثقافة الاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتلبية احتياجاهم كأفراد فاعلين فى سبيل تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ مشروعاتها وبرامج التنمية كأحد الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين ضمن العناصر المكونة لرؤية مصر 2030.

وأضاف أحمد راشد أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم، وكذا دعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم للعمل على تنمية قدراتهم لتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات.

وخلال الاحتفالية، شهد الوزير والمحافظ طابور عرض لذوى الهمم، وافتتحا معسكر هوايات وأنشطة الكشافة وأبطال الذهب، ومعرض الأنشطة الكشفية والذى شاركت فيه طالبات وطلاب الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من ذوى الهمم وعرض منتجاتهم "الفنية - الاجتماعية - الصحافة - البيئة السكانية - الوسائل التعليمية - التربية النفسية - الاقتصاد المنزلى"، وذلك تحت إشراف موجهى عموم الأنشطة.

وأجرى الدكتور رضا حجازى حوارا وديا مع الطلاب من ذوى الهمم، مشيدا بالمعروضات المتميزة، وتفاعل الطلاب وإدراكهم للتحديات التى تواجهها الدولة والمشروعات التى تم إنجازها، ومن جانبهم أشاد الطلاب بالتطوير الذى تشهده العملية التعليمية وما لمسوه من اهتمام الوزارة من خلال تطوير المناهج بما يتلاءم مع ظروفهم، والاهتمام باستثمار طاقاتهم.

كما تضمنت الاحتفالية، فقرات موسيقية وعروضا مسرحية، وتكريم والدة طالبين من ذوى الهمم.

حضر الاحتفالية هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وأحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة سحر الألفى، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات المجلس التنفيذى بالمحافظة.