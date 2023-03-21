وزير الصحة يكرم النماذج المتميزة من الفرق الطبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 07:26 مساءً - كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من مقدمي الخدمة الطبية (أطباء، صيادلة، إداريين، تمريض، مسعفين)، المتميزين فى آداء عملهم بالمنشآت العاملين بها، تقديرًا لجهودهم وكفاءتهم في العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن تكريم النماذج من المتميزين العاملين بمختلف الإدارات والمنشآت الطبية، يأتي بناءً على تقارير المرور الميداني أثناء الزيارات الميدانية للوزير أو المرور المركزي من فرق الرقابة والمتابعة بالوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى أن التكريم يعد تعظيمًا لجهود النماذج المشرفة على أرض الواقع، مثلما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين في آداء عملهم بناءً على تلك التقارير.

وشمل التكريم كل من الدكتورة أماني عبدالله رشاد رئيس الإدارة المركزية للمتوطنة، والدكتورة أمل مجيد مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية، والدكتورة آلاء عبدالفتاح مسئول بمكتب مساعد الوزير لمشروعات مبادرات الصحة العامة، والأستاذة أميرة محمود بالمكتب الفني لوزير الصحة.

كما شمل التكريم، الدكتورة رانيا خليفة صابر أخصائي طب أسرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والدكتور أحمد علاء حامد بمعهد القلب القومي، والسيدة نهى علي محمد صيدلانية بمستشفى الزيتون التخصصي، والسيد محمد صالح عبدالغني مشرف إقليم القاهرة الكبرى بهيئة الإسعاف المصرية، والسيدة سحر محمد مهنى مشرفة تمريض بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.