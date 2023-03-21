عاجل.. دار الإفتاء تعلن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن غدًا الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الخميس الموافق 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.





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