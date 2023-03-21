السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:29 مساءً - عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، مع كل من؛ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، الفريق أحمد الشاذلي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، العقيد طيار بهاء الدين الغنام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع خلال الاجتماع، على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، ومعدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، التي تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، لاسيما منظومتي التصنيع والتسويق الزراعي.

وتابع، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه في هذا السياق ـ بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثلث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، ما يمثل مشروعاً قومياً عملاقاً يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتي في إطار إستراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.