فتيات قنا ينقلن صناعة الفخار من الاندثار إلى الازدهار (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - صناعة تراثية قديمة شاقة، تتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين، فهى حرفة يدوية، توارثها الأجيال على مر العصور، منذ عصر المصرى القديم، والذى كان يعتمد عليها فى صناعة الأوانى المنزلية وأدوات الطهى، لتحيى "النداء" حرفة صناعة الخزف والفخار، وتحاول حفظها من الاندثار.





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