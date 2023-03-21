مياه الإسكندرية: توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة للتيسير على المواطنين

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سياراة خدمة العملاء المتنقلة لمدة يومين، شرقى وغربى ووسط الإسكندرية، وذلك للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.





وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه السيارات تقدم جميع الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء، ومن بينها التعاقد على إدخال العدادات، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير، وذلك فى إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة. وأشار البيان إلى وجود فريق من المعمل المركزى للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة بالسيارات، للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التى تقدمها الشركة.

وتتواجد السيارات من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، بمناطق سيدى بشر شارع محمد نجيب، شرقى الإسكندرية، وبشاير الخير 3 بالقبارى، وسط الإسكندرية، ومدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، غربى الإسكندرية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، وأمام فرع شركة المياه بالبيطاش من الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً.

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