الكنيسة تشارك فى مؤتمر حول رحلة العائلة المقدسة إلى مصر

جدة - نرمين السيد - شارك من الكنيسة القبطية الكاثوليكية كل من الأنبا كيرلس وليم، الأنبا أنطونيوس عزيز، المونسنيور يوأنس لحظى ومن الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا مارتيروس والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا والأنبا برنابا أسقف تورينو وعدد من الآباء الرهبان والكهنة والمكرسات.

هذا وبدأت فكرة تنشيط مسار العائلة بتوصية من الأنبا كيرلس وليم بأسيوط، لإلقاء الضوء على أديرة أسيوط بشكلٍ خاص وفى ميلانو كونت الدكتورة جوليت شاكر لجنة علمية أكاديمية من أقباط أرثوذكس وكاثوليك لاتين وأقباط كاثوليك ومسلمين وجميعهم قامات علمية، للبدء فى العمل الأكاديمى للمحتوى، والربط بين الجهات المعنية سواء كانت دبلوماسية أو كنسية أو أكاديمية، من منطلق أن مسار العائلة المقدسة يجمعنا كإخوة.

وافتتح البروفسور باولو برانكا الجزء الأول من المؤتمر وقام بتقديم رئيس المعهد الأب ديفيد نزار اليسوعى وقدم كلمته باللغة الإنجليزية وبعدها قدمت الدبلوماسية المصرية وسفيرنا بالفاتيكان محمود طلعت كلمة ترحيب باللغة الإنجليزية وكذلك ألقى المونسينيور يوأنس لحظى كلمة باللغة الإيطالية عن مباركة البابا فرنسيس ودعوة الجميع لزيارة المسار.

وبدأت فعاليات الجزء الأول بمحاضرة البروفسور فيليب لويسية اليسوعى بالإيطالية عن رحلة العائلة المقدسة وخاصة آثارها الموجودة فى بازيليك سانتا ماريا ماجيورى بالفاتيكان وهو متخصص فى الدراسات القبطية coptology.

وقدم البرفسور أشرف صادق مدير موسوعة "العالم القبطى Le Monde Copte" ملخصا باللغة الإنجليزية عن كتابة رحلة العائلة المقدسة.

وافتتحت الجلسة التانية بكلمة باللغة الإيطالية وكانت أولى المحاضرات للدكتور البطوطى عضو المفوضية الأوروبية للسياحة وتكلم بالعربية والإنجليزية عن أهمية المسار وربطه بالسياحة الدينية وقد اهتمت الصحف الإيطالية بنقل أجزاء كثيرة من كلمته.

وبعده جاءت كلمة للدكتور سمير حمدة مدير إدارة الوعى الأثرى بأسيوط عن أهمية الدير المحرق ودير درنكة وأسيوط على خريطة المسار للعائلة المقدسة وقد قدم كلمته باللغة الإنجليزية وكانت المقابلة virtual، بالإضافة إلى كلمات عدة من مختلف المشاركين.

ثم كان الجزء الختامى للمؤتمر بكلمة باللغة الإيطالية من نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو للأقباط الأرثوذكس بكلمة باللغة الإيطالية وأعطى الكلمة الأنبا مارتيروس مبعوث قداسة البابا تواضروس الثانى باللغة الإنجليزية لينقل تحيات قداسة البابا تواضروس للمشتركين والقائمين على العمل.

واختتم المؤتمر نيافة الأنبا كيرلس وليم بكلمة باللغة الإيطالية عن أهمية تفعيل المسار ورسالته التاريخية لـ 2 مليار كاثوليكى حول العالم وهو الدور الوسيط الذى تقوم به الكنيسة القبطية الكاثوليكية بين كنيسة الوطن والكنيسة الأم العالمية.

انتهى المؤتمر بتوصية من الجميع بتكرارها على أمل تفعيله بشكلٍ أكبر، ومن أهم مميزات هذا المؤتمر تعدد الطوائف والأديان والثقافات واللغات المشاركة، إذ أن هدفه الأول هو ان مسار العائلة المقدسة يجمعنا جميعا.

وفيما يلى: ملخص مداخلة الأنبا كيرلس فى المؤتمر الأكاديمى عن رحلة العائلة المقدسة فى مصر بعنوان الكنيسة القبطية الكاثوليكية جسر يربط العالم الكاثوليكى بالحضارة المصرية:

"عرفت بلادكم، فى العالم كله، بحضارة عريقة، وعلم غزير، وحكمة لا نظير لها" هذا ما أعرب عنه القديس البابا يوحنا بولس الثانى، عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولى، يوم 24 فبراير 2000، فى مطلع زيارته، التى قصد بها أن يذهب "للصلاة فى أهم الأماكن التى ارتبطت ارتباطا خاصا بتدخلات الله فى التاريخ".

وقد عبر قداسة البابا فرنسيس عن نفس المعانى، فى خطابه أمام السلطات المصرية، عند زيارته القصيرة والمكثفة، التى قام بها يومى 28-29 أبريل 2017، إذ قال: "إن بلادكم تعنى الكثير لتاريخ البشرية والتقليد الكنسى، ليس فقط بسبب ماضيها العريق، إنما أيضا لأن العديد من رؤساء الآباء عاشوا بين ربوعها، وقد ورد ذكرها عدة مرات فى الكتب المقدسة، وفيها كشف الله عن اسمه لموسى، وفيها وجدت العائلة المقدسة ملجا آمنا، ومازال صدى كرم الضيافة، التى قدمتها قبل ألفى سنة، يتردد إلى اليوم، وكما تقولون أنتم: مصر أم الدنيا".

وواصل: "ونحن معشر المصريين، إذ نفخر بانتمائنا إلى هذا البلد العريق، نشعر أن واجبا مقدسا يقع على عاتقنا، ويتحتم علينا القيام به، ألا وهو أن لا نحتكر هذا الغنى الحضارى والزخم الثقافى لأنفسنا، بل نشرك الآخرين به، لكى يستفيد منه الجميع، وذلك بأن يكون كل واحد منا سفيرا لها فى مجاله الخاص.. والكنيسة القبطية الكاثوليكية، بنوع خاص، إذ تربطها صلات وثيقة بمليار و378 مليون كاثوليكى فى العالم".

وتابع : "نقوم بهذا الدور عن طريق الدعوات، التى توجهها فى كل مناسبة إلى أبناء الكنيسة الكاثوليكية للحضور فى زياريات دينية وسياحية ودراسية، ليكتشفوا هذا الزخم، ويلمسوا بأنفسهم هذ الكرم ويختبروا الفرح الروحى، المصاحب لزيارتهم، وهم بدورهم، عند عودتهم إلى بلادهم، ينقلون تلك الخبرات إلى الآخرين، فتتسع دائرة السياحة الدينية، ويتشجع الكثيرون على المجئ لاكتشاف أم الدنيا.. وبالفعل فقد استقبلنا، فى الآونة الأخيرة، العديد من الوفود القادمة من مختلف البلدان الأوروبية".