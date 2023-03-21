وزير الرى يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:27 مساءً - الدكتور سويلم : دول الندرة المائية والدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية تُعد الأكثر إحتياجاً لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية

على هامش مشاركة سيادته في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بالسيد/ تشابا كروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين ، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول مستهدفات المؤتمر ، وسُبل تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية ، والعمل على إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" .

وأكد الدكتور سويلم أن دول الندرة المائية والدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية تُعد الأكثر إحتياجاً لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية .