التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة مديرى مراكز إصدار التراخيص و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:27 مساءً - فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطبيق إستراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الإقتصاد الوطني ، و رفع مهارات القائمين على تقديم الخدمات فى المحافظات...

نظمت اليوم وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، و ذلك للسادة مديري مراكز إصدار التراخيص و مديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة ، تحت اشراف اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة .

شارك فى فاعليات ورشة العمل المستشار وليد البوشي المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية و عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، ود.أحمد فؤاد بالشئون القانونية بالوزارة ، واللواء محمد حميدو ، والمهندس محمد عبد المنعم من وزارة التخطيط .

وأكد اللواء هشام آمنة ، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص ، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات و آليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن فى القانون القديم .

و أشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملى للقانون بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية و المجتمعات العمرانية الجديدة ، و تنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين فى هذه المراكز مؤكدا أن ورشة العمل التى يستضيفها مركز سقارة للتدريب ، تركز علي أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص في القانون وتشكيلها ، والأمانة الفنية وتشكيلها ، واختصاصاتها ، بالإضافة إلي أهم القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة و الغير مرخصة ، والمدد الزمنية لاستخراج الترخيص ، كما تم خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة ، والتي تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة ، و مخرجات المنظومة ، والتدريب العملى علي المنظومة ، واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتلقي الاستفسارات والاسئلة من المتدربيبن والرد عليها .

و أضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات ، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات ، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخرا جهدًا فى سبيل تقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها ، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.