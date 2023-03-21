وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:27 مساءً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واستقبال مصرنا الغالية والعالم العربى والإسلامى لهذا الشهر الكريم .. سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيده على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار .

وأضاف اللواء هشام آمنة في البرقية " شاكرين عطاؤكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبية وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وإزدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة .. أمل سيتحقق بإذن الله .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام .