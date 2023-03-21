”القوى العاملة” : 150 سيدة سيناوية بدت تدريبها على مهن يحتاجها سوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:27 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء عن بدء برامج التدريب لـ 150 سيدة من سيدات المحافظة على 3 مهن بمركز التدريب المهنى بمدينه ابوزنيمه ، ووحدة التدريب المتنقلة التى أطلقتها الوزارة بمدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها وتجهيزها للدخول إلى سوق العمل والمشاركة في مشروعات التنمية جنباً إلى جنب مع الرجال في إطار المساواة بين الجنسين التى تنتهجها الوزارة ومديرياتها في كل ملفات عملها من توفير لفرص التدريب المهنى للشباب من الجنسين ، او فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى لها أنها تلقت تقريراً من أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ، أشار فيه إلى أن البرامج التدريبية التى تم تقديمها للسيدات شملت التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ ٢٥ سيدة ، و٥٠ سيده على مهنة التطريز بالوحدة المتنقلة بمدينه سانت كاترين ، وعدد ٢٥ سيدة علي مهنه التفصيل ، و ٥٠ سيدة على مهنه الطباعة بمدينه ابوزنيمة بالتعاون مع الادارة المركزية للتدريب المهني وإدارة شئون المرأة بالوزارة ، وعلى جانب آخر قامت المديرية بعقد ندوات توعية فى الصحة العامة للمرأة والوعظ الديني لحق المرأة في العمل وريادة الاعمال .

وأوضح مدير المديرية أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعك بالمحافظة لتوفير الدعم المادي للمتدربات بعد انتهاء التدريب لمساعدتهم علي خلق فرص عمل لهم أو بدء مشروعات صغيرة لهم تعينهم على مقتضيات الحياة وتوفر الحياة الكريمة للأسر السيناوية ، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة ورؤيتها 2030 والتى بداتها جميع الجهات الحكومية لدعم الدولة ومواطنيها .