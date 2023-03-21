الرئيس السيسى يتابع مع مدبولى مشروعات «الطيران المدنى» و«السياحة»

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولؤى عبد الحميد المسئول المالى بالشركة.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاعى الطيران المدنى والسياحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذى لجهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وتعزيز الجذب السياحى لمصر، بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر من جميع الجوانب، بما فى ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران، على النحو الذى يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التى تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك فى إطار تنموى متكامل وشامل.

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