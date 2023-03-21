محافظ القاهرة يكرم 41 أما مثالية (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه خالد عبد العال، التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية باعتبارها أيقونـة الحياة ورمز العطاء، مشيرا إلى أن تزامن ذكرى المرأة المصرية مع يوم الشهيد يعبر عن أعلى معانى التضحية والفداء التى جسدها الشهداء الأبرار عبر التاريخ.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن ما يشهده الوطن من أمان واستقرار وتنمية شاملة لم تكن لتتحقق لولا دماء الشهداء الزكية، مضيفا أن الرئيس عبدالفتـاح السيسى، أولى إهتماما كبيرا بالمرأة المصرية لعظـم مكانتهـا وقـدرها.

وأكد المحافظ، أن المرأة المصرية هـى الحـارس الأمـيـن علـى الهويـة المصـرية، ضـربـت عـبر العصـور خـير المثـل للتضحية والتفانى من أجل أسرتها ومجتمعهـا ووطنهـا، فهـى من أنجبـت العلماء والمفكرين والأبطال وهـى أيضـا أم الشهيد.

وأضاف أن احتفالية الأم المصرية علـى مـدى السـنوات الماضية، تأتى تعبيرا عن مدى الإمتنان والتقدير والاحترام لما تقوم به من جهود وتضحيات فى بناء الوطن فهـى الأم نهر العطاء والتفانى والتضحية التى تواجه جميع التحديات، ولها دورا محوريا فـى شـتى مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إدراكهـا العميق للمسؤولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة وتعزيـز دورها فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبحنا نتلمس أثـر مشـاركتها الفاعلـة فـى حياتنـا وعلى مختلف المستويات والأشكال ومساهماتها الكبيرة فى عملية النهضـة الإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية والإبداعيـة بجـدارتها وإيمانهـا برسالتها الخالدة وقدرتها على العطاء.

شمل التكريم كل من راعوث لوكاس وردخان شنودة الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة، والتى حظيت بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس فى حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وأمهات شهداء أبطال القوات المسلحة وهم والدة الشهيد البطل عميد أركان حرب محمد رفعت مندوه، ووالدة الشهيد البطل ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح، ووالدة الشهيد البطل جندى مجند وليد سيد عبدالسميع، وأمهات شهداء أبطال الشرطة وهم والدة الشهيد البطل عميد ياسر محمد الحديدى، ووالدة الشهيدالبطل نقيب على أحمد شوقى، ووالدة الشهيد البطل جندى مجند علاء محمد السيد.

كما شمل التكريم عدد من العاملات بديوان عام المحافظة والأحياء وهم عايدة كمال محمد على، ناهد عبدالفتاح السيد محمد، هناء السيد أحمد يوسف، سامية عبد الحميد محمد، سهام إبراهيم السيد، هويدا أحمد محمد يوسف، فوزية محمد شعبان فهمى، هويدا عبد الحميد يوسف من الديوان العام، منى محمود أحمد من حى الخليفة، نعمة عمران عبد الله من حى بولاق أبو العلا، عفاف أحمد محمد الطيبى من حى المعصرة، صباح أحمد محمد أبو النور من مكتب نائب المنطقة الجنوبية، سهام فتحى ابراهيم من حى الوايلى، عطيات بدوى سيد عطية من حى السلام أول، أميمة عبد العظيم عبد الفتاح من حى الشرابية، عزة السيد أبو بكر من حى مصر القديمة، منى محمد ابراهيم من حى وسط، مرفت يوسف بشاى من حى عين شمس، فايزة أحمد محمد حسانين من حى المرج، هدى محمد محمود محمد من حى البساتين، أميمة محمود محمد من حى الأزبكية.

كما تم تكريم الأمهات على مستوى الجهاز التنفيذى للمحافظة وهم منى مهدى إبراهيم، نجلاء عبدالمالك، إقبال عبد العظيم، هويدا أحمد ذكر الله، أمل أبوالسعود.

وتم تكريم الفائزات بجائزة التميز الحكومى لعام 2022 وهم إيمان زينو حسانى مكتب تأهيل حلوان، الدكتورة أميرة معوض مكتب صحة الأندلس بحى المرج، الدكتورة لبنى نور الدين سكرتير حى النزهة.

كما تم تكريم رائدات مؤسسات العمل الأهلى بمحافظة القاهرة وهم الدكتورة مريم العربى "مؤسسة العربى للتنمية المجتمعية"، الدكتورة كريمة عبد الكريم "الجمعية الإنسانية لنهوض المجتمع، الدكتورة ابتسام فاروق عبد الله "مؤسسة جمعية مصر الحضارات والسلام"، بالإضافة إلى تكريم نماذج ناجحة من فتيات حى الأسمرات وهم كابتن إسراء سليمان "23 سنة" حاصلة على مركز ثانى فى بطولة العالم للكيك بوكسنج، وكابتن ملك محمد حسين "14 سنة" أول لاعبة كرة قدم من المناطق المطورة

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومها مروان مقررة فرع المجلس القومى بالقاهرة، والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة، وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، ونواب مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.