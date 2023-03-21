وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسى بشهر رمضان: سنبذل مزيدًا من العمل والعطاء

جدة - نرمين السيد - وجاء بها: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم.. أتشرف وهيئة الشرطة أن نبعث لكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. داعيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات".

"نستقبل أيام هذا الشهر الكريم والتى تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل فى علاه.. وترتقى الأنفس بالترفع بالفضائل وإنكار الذات.. ونحن فى هيئة الشرطة نؤكد العزم على بذل المزيد من العمل والعطاء وإعلاء التضحية والفداء.. فى سبيل رفعة مصرنا فى قادم الأيام ومستقبل التحديات".

"حفظكم الله لمصر سيادة الرئيس وحفظ مصر بكم وجعل نصرته لكم غالبة إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جاء بها:

"بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.. يشرفنى أن أعرب لسيادتكم والوكلاء ولجميع أعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد".

"إن حلول هذا الشهر الكريم.. بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثار والعطاء.. نجد فيه مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخ أطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمل الوطنى وبلوغها لمرتجيات الشعب المصرى العظيم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها:

"بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، يُشرفنى أن أعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد".

"إن حلول هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثار والعطاء.. نجد فيه مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخ أطر التكاتف والتآزر مع كافة المؤسسات الوطنية العريقة .. لدفع مسيرة العمل الوطنى وبلوغها لمرتجيات الشعب المصرى العظيم.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان

وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير.. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتوجه لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم".

"ونحن إذ نستقبل أيام وليالى هذا الشهر الكريم.. والتى يتجلى فيه رب العزة علينا بنفحاته وفيوضٍ من بركاته.. نتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء أن تحيا مصر كريمة عزيزة أبيّة.. بفضل عطاء أبنائها المخلصين وتضحيات أبطالها المرابطين فى شتى مواقع مسيرة العمل الوطنى ولتبقى أرض الكنانة فى حفظ الرحمن على مر الزمان".

"حــفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وسـدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهانى وأسمى الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، سائلين المولى عز وجل بأن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل وعلى مصرنا العزيزة وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والتقدم والازدهار".

كما بعث برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن نبعث والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وإننا فى هذه الأيام المباركة نبتهل إلى المولى العلى القدير أن يوفقنا جميعاً للوفاء بمسؤوليتنا الوطنية، وأن يبقى بفضل وعده الحق ترابط جناحى الأمن " قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الأبية" مع الأمة المصرية العريقة على مدار الزمان".



"عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهداءنا إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث الوزير برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

"إذ تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام.. والتى تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل فى علاه.. وترتقى فيها قيم الإيثار والعطاء سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم، وأن يعيد هذه المناسبة العطرة علينا بالخير واليمن والبركات".

كما بعث الوزير برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك".

"ونحن نستقبل موسم تتجلى فيه فيوضات الرحمن وتتهذب فيه الأنفس بقيم الصبر والمثابرة والعطاء وتغمر نفحات الإيمان والسعى لبلوغ الرضوان، نتوجه للمولى العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً.. وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة ومصر والأمة الإسلامية والعربية باليمن والتقدم والازدهار".

كما بعث الوزير برقية تهنئة للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، جاء بها:

"بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات".

"إننا وبحلول هذا الشهر الكريم الذى أنزل الله فيه القرآن هدى وبشرى للإنسانية.. وترجمت أحكامه قيم الاعتدال والوسطية ودعت لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. نتوجه للمولى القدير أن يبارك جهود دار الإفتاء المصرية فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته، راجين لمسيرتكم الوطنية المخلصة دوام التوفيق والسداد، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا وشعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات".



كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء بها:

"يسعدنى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيـادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بأصدق التهانى وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات".

"إننا إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل الذى يرسخ فى النفوس العزيمة والإيمان وسماحة الدين الحنيف، فإننا نبتهل إلى الله أن يوفقنا للنهوض بمسؤوليتنا الوطنية والإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى فداءً للوطن راجين من المولى سبحانه وتعالى الأجر والثواب العظيم، وأن يعيد عليكم هذا الشهر الكريم ومصرنا الغالية فى رفعة وازدهار".