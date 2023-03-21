الدقهلية: إحالة 101 محضر بالمخالفات التموينية للنيابة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير 101 محضر وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.





جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال. من جانبه، قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية إن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وميت غمر والمطرية وآجا ومنية النصر ونبروه وتمى الأمديد والمنصورة والمنزلة ودكرنس، وإعدام 20 كجم لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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