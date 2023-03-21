منتدى شباب العالم ينظم ورشة عمل حول مفاهيم ريادة الأعمال لدعم الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - نظم منتدى شباب العالم، ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول مفاهيم ريادة الأعمال، وكيفية دعم الصناعة الوطنية داخل الدولة المصرية مما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وشارك بورشة العمل عدد كبير من المتخصصين وممثلى مبادرات "حياة كريمة" و"ابدأ" لتطوير الصناعات المصرية وشركة "انطلاق" واتحاد الصناعات المصرية، بجانب ممثلى الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ففى اليوم الأول، تضمنت الورشة 3 جلسات، الأولى جلسة تقديمية حول مبادرات حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وشركة "انطلاق"، واستعراض لما تم فى كل مبادرة على أرض الواقع حتى الآن، وتناقش المشاركون حول المبادرات التى تنفذها الدولة، مؤكدين أن مفهوم الجمهورية الجديدة التى تتبناها القيادة السياسية هو الاستثمار فى الإنسان أولا.

والجلسة الثانية ناقشت الاهتمام بالإعداد والتدريب لرواد الأعمال، وتقديم مقترحات للعمل على تعزيز الفكر الريادى لمختلف الأعمار، والتركيز على تعزيز مفهوم الاقتصاد خصوصا الاقتصاد الأخضر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، وناقش الحضور أوجه تقديم الدعم لرواد الأعمال، ورفع الوعى بمفهوم ريادة الأعمال بالمدارس والجامعات، فضلا عن تنسيق الجهود مع المؤسسات المختلفة وتوسيع نطاق المبادرة من التنفيذ المحلى لتشمل النطاق العالمى.

أما الجلسة الثالثة ناقشت وضع خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المبادرة التى تتبناها منصة منتدى شباب العالم؛ لتعزيز دور رواد الأعمال ومناقشة المشروعات المختلفة التى تنفذها المبادرة.

وفى اليوم الثانى، عقدت الورشة 4 جلسات، الأولى وضعت خطة عمل للمشاركين من الشركاء الاستراتيجيين والتحدث حول الشركاء المحتملين، بينما ناقشت الجلسة الثانية مراحل وآليات عمل المبادرة ومناقشة النشاطات التى سيتم تنفيذها وتقدير تكلفتها ومدتها الزمنية، بينما تطرقت الجلسة الثالثة إلى تقدير للمخاطر وقياس الأداء، وناقشت الجلسة الرابعة توضيح مهام المشاركين فى المبادرة.

وشارك فى الجلسات، الدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية باتحاد الصناعات المصرية، وبوسى فهمى مسؤول ملف العلاقات الدولية والدول الناطقة بالفرنسية والترجمة الفورية باتحاد الصناعات المصرية، ودكتورة عبير شقير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمكتب القاهرة، والدكتور نزار سامى مدير برنامج النمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ولمياء خيرت منسق الشباب ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، والأستاذ كريم السقا منسق البرنامج الوطنى لمشروعات اليونيدو، وسارة صبرى مدير برامج بمنظمة العمل الدولية، وهاجر محمد مساعد مدير منظمة العمل الدولية.

يذكر أن ورشة عمل ريادة الاعمال تعد ثالث ورشة تطلقها النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بعد ورشتى عمل دعم الصحة النفسية، وآليات دعم اللاجئين وكيفية دمجهم فى المجتمعات، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة شباب البرنامج الرئاسى.

ويأتى ذلك تنفيذا للمبادرات التى أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسى عوضا عن تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى بشكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر فى دعم الشباب.

يشار إلى أنه منذ انطلاق المنتدى بنسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى لإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.