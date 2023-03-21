رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: المرأة المصرية ذراع النهضة المجتمعية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الأساقفة: المرأة المصرية ضلع أساسى فى عملية التنمية المجتمعية والكنيسة تؤمن بأهمية دور المرأة فى جميع مناحى الحياة فى العمل والمنزل وفى الخدمة الكنسية. واعتبر رئيس الأساقفة، أن عيد الأم فرصة لنتذكر تضحيات النساء وما يقدمونه يوميًا من أجل استقرار الأسرة وصلاح المجتمع وتنمية الاقتصاد.

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