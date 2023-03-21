وزير التنمية: برنامج صعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأضاف آمنة - خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد البنك الدولى - أن البرنامج يعد نموذجًا رائدًا فى توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف لبناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التى تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.

وأوضح أن البنك الدولى يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التى تقوم بها الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطنى، منوهًا بأن البنك الدولى يعد كذلك شريكا لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.

وأشار إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجًا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوى كافة أعمال الإدارة المحلية، بجانب تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.

وتابع أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية، لافتًا إلى أنه جارٍ التعاون مع البنك الدولى فى أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسميًا لينتهى فى أكتوبر 2024.

وأكد أنه من المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عددًا من المؤشرات التى تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التى نفذها البرنامج، معربًا عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولى فى تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية على المستوى الوطنى من خلال البناء على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح توافق رؤية البنك الدولى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجارى تعميمها من خلال خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية؟

كما أكد تطلع الوزارة لدعم البنك الدولى للحكومة المصرية خلال عام 2024 فى وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، والتى ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها على المستوى الوطنى من خلال البناء على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التى قامت بها الحكومة المصرية فى ذات المجال.

وأعرب عن أمله فى التعاون مع البنك بمجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتى تسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لحوالى 58 مليون مواطن بالريف المصرى فى الكثير من الخدمات.

ولفت إلى أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية، منوهًا بأن القطاع الخاص يعد شريكًا هامًا للحكومة المصرية فى عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى فى جميع المجالات.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولى استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية فى التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة فى وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية فى الإدارة المحلية والتى تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.

وبدورها، أكدت المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة مسكيرم برهان، تقدير البنك الدولى للتعاون المشترك بين الجانبين، منوهة بأن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة فى مصر والاسترشاد بها فى عدد من الدول النامية بقارة آسيا، حيث يقوم البنك الدولى حاليًا بتطبيقها فى دولة باكستان.

وأوضحت أنه للتنمية المستدامة مجالات تطوير الإدارة المحلية التى تم تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجًا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلى.

وأشارت إلى أهمية تعميم هذه الممارسات على المستوى الوطنى، وتعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخى فى المحافظات المصرية، لافتة إلى أن كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجارى إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التعاون الدولى والبنك الدولى (2023 - 2028).

وأكدت استعداد البنك الدولى للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التى جاءت فى تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذى تم إطلاقه فى قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.

وأوضحت استعداد البنك الدولى لتقديم جميع أوجه الدعم الفنى اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية لا سيما إشراك القطاع الخاص فى التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.

ومن ناحيته، قدم خبير أول التنمية الحضرية الدكتور محمد ندا الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج على الدعم غير المحدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذى شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلى.

من جهته قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوى إن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار فى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام فى أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.

وأضاف أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتى تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار فى تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص فى إدارة المرافق الاقتصادية ولاسيما المناطق الاقتصادية بما يساهم فى جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال.

وثمن جهود التعاون المشترك مع البنك الدولى خلال العام السابق فى دعم جهود مواجهة التغير المناخى فى المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع آثار التغيرات المناخية باستخدام اليات ومنهجيات متقدمة.

كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة فى قمة المناخ بشرم الشيخ، والتى تمت بالشراكة بين وزارتى التنمية المحلية والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولى.