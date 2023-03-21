وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع كارين إيليمان، سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، فى إطار استشراف آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمجلس.





وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكرى استهل اللقاء بتهنئة إيليمان على توليها مهام منصبها فى يناير الماضى، معرباً عن التطلع لتدشين عملية تواصل واستحداث آلية تعاون مع المجلس فى ضوء العلاقات الودية والتقليدية التى تجمع مصر بالدول النوردية، والرغبة المشتركة فى تطويرها واستكشاف الفرص الكبيرة والواعدة بها، على غرار قصص النجاح التى حققتها الآليات القائمة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك آلية التعاون بين مصر وتجمع دول فيشجراد.

كما أعرب الوزير شكرى عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول النوردية والبناء على قصص النجاح التى حققتها الشركات الدنماركية والنرويجية مثل ميرسك وسكاتك فى مصر، خصوصا فى مجال الانتقال الأخضر.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الخاصة بتغير المناخ وحماية البيئة، حيث استعرض شكرى الجهود والمبادرات المصرية فى هذا الصدد.

ومن جانبها، حرصت السكرتير العام على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لمسار اجتماع كوبنهاجن الوزارى حول المناخ، كما أشادت بجهود الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ فى نجاح المؤتمر، والذى انعكس فى مخرجاته، وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته كاشفاً أن إيليمان أكدت الاهتمام بتعزيز التعاون وتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات بين دول المجلس النوردى ومصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر بصفتها شريكاً محورياً فى الشرق الأوسط.