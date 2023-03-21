جامعة الكويت تنظم احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة «عنخ أمون»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسن جاسم أشكنانى أستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الآثار فى جامعة الكويت، أن أهم الاكتشافات الأثرية التى شهدها العالم على مر التاريخ، وهو اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922 فى منطقة وادى الملوك الأثرية الغنية بمقابر ملوك مصر القديمة، والواقعة فى البر الغربى لمدينة الأقصر التاريخية.





وقال الدكتور حسن أشكنانى - خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة الكويت بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لهواة العملات والطوابع اليوم، أن الاحتفالية وثقت هذا الحدث التاريخى الهام والكبير، وكذلك تم عرض عدد من المجلات والصحف الأصلية التى نشرت خبر الاكتشاف المذهل الذى كشف عن أكثر من 5400 قطعة معظمها من الذهب تعود لهذا الملك الذى حكم لمدة 9 سنوات وتوفى فى عمر يناهز الـ18 سنة. ومن جانبه أكد أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات عيسى يحيى عبدالرسول دشتى أنه تم عرض مقتنيات الجمعية المتمثلة بالطوابع والمغلفات والبطاقات البريدية، التى وثقت كنوز هذا الفرعون والذى يعتبر حدث اكتشاف مقبرة وكنوزه من أهم الاكتشافات الأثرية للتاريخ البشرى. ويتيح المعرض فرصة للطلاب الكويتيين التعرف أكثر على هذا الحدث التاريخى، من خلال هواية جمع الطوابع والعملات. شهد الاحتفالية سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية وأساتذة وعمداء وطلاب جامعة الكويت.

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