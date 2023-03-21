وزير الإنتاج الحربى يكرم الأمهات المثاليات: مثال يُحتذى به فى العطاء

جدة - نرمين السيد - كرم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، عدد (20) أم مثالية على مستوى الإنتاج الحربى، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن حرصه لتكريم الأمهات المثاليات بمختلف الجهات التابعة تقديراً لدورهن فى الدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، وكذا دورهن فى تقديم جيل قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والارتقاء به، مؤكدا أن الإنتاج الحربى يضم منذ نشأته نماذج مشرفة وعلامات مضيئة من الرموز النسائية المصرية.

وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى جميع الكيانات التابعة لها من شركات ووحدات، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحرص على الاهتمام بالمرأة وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الأمهات المكرمات مثلاً يحتذى به فى البذل والعطاء، مضيفًا أن هناك لجنة يتم عقدها كل عام لاختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقا لعدة معايير مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة إلى جانب الأداء الوظيفى المتميز، وذلك لضمان اختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبما يحقق معانِ سامية فى الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربى.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى وجود العديد من أوجه دعم السيدات فى الجهات التابعة من أجل النهوض بمستوى المرأة العاملة فى القطاع وحل المشكلات التى تواجهها، لافتا إلى أنه يتم عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكرياً وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعى الثقافى فى مختلف مجالات المعرفة، وكذا نشر الوعى الصحى لهن من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات فى مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن وزير الدولة للإنتاج الحربى قام بدعوة جميع العاملات بالقطاع ليحافظن دائما على كونهن نماذج للكفاح والنجاح كما قام بدعوتهن لبذل المزيد من العمل لرفعة شأن الإنتاج الحربى، وتحقيق أهدافه لكى يظل دوماً قاطرة الصناعة الوطنية.

كما توجّه بالشكر للأمهات المثاليات المكرمات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن كما هنأهن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته أن تحل هذه المناسبة عليهن وعلى أسرهن باليمن والبركات.

وأشار "بكر" إلى أن الأمهات المكرمات أعربن عن سعادتهن بهذا التكريم، وأوضحن أنه يمثل دَفعة وتشجيع لهن لبذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى.