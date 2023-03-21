وزيرة البيئة: 28 مليار دولار فرص استثمار للقطاع الخاص فى ملف تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى حفل إطلاق وحدة الإستثمار البيئى والمناخى، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

جاء ذلك بحضور إيفون بومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو، والدكتورة هدى صبرى مستشار وزارة البيئة الإستثمار، والدكتورة راندا فؤاد رئيس مؤسسة منتدى الفن العالمى للتتمية، والدكتور محمد حمزه ممثل الحكومة بالجامعة الأمريكية وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى ولفيف من المتخصصين وقيادات وزارة البيئة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى البيئى"بيت القاهرة".

وقدمت وزيرة البيئة، خلال الحفل التهنئة للمرأة فى كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمى، كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير فى بقاء هذا الكوكب، كما هنئت المرأة المصرية بعيد الأم، موجهة الشكر إلى جميع الشركاء الذين ساهموا فى إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والإعلامين والعاملين بالوزارة وجهازيها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، حيث كان ينظر للبيئة على أنها معرقل للاستثمار والتنمية، واستطعنا بالعمل والجهد أن نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلا ، تم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الاكاديمين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة، ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين، ومنظمات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدنى والبنوك التنموية الدولية.

وتابعت الوزيرة، مؤكدة أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقارير تقرير البنك الدولى، والتى أوضح أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى 1.35%من الناتج المحلى وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للاقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلى للبنك الدولى "CCDR" والذى يوضح أن فرص استثمار القطاع الخاص فى ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030، ومن هنا كان لا بد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أنه تم التفكير فى الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائما البحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذلك فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الأخضر المستدام، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة، موضحة أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، والذى يمكن كل مشروع بيئى يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وبيعها، مشيرة إلى أنه تم اصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية، لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى، وتابعت وزيرة البيئة بأن مصر لديها العديد من التجارب الناحجة التى قادتها عدد من منظمات المجتمع المدنى التى عملت فى مجال التغير المناخى ،استطاعت تقديم افكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.



وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة فى مجال اعادة استخدام المخلفات الزراعية، وإعادة استخدام المخلفات بشكل عام، مشيرة أن هذا المشوار الطويل ساعدنا على اكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الإستثمار فى البيئة، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات فى مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.

وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمار البيئى يعكس العديد من الفرص فى مقدمتها توحيد جميع القوى والفئات والشركاء فى عمل متكامل يحقق النجاح لجميع الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته فى قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسى وداعم و ذلك إيمانا منا بأن الاستثمار فى الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لجميع القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة أن وحدة الاستثمار البيئى تعمل على ايجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة و التنمية للقضاء على جميع الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للإنسان ومن أجله وبه نحقق التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو والقائم بالأعمال، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتى تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية فى مجالات الإستثمار المختلفة ، مشيرا إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتى تمتد لأكثر من 10 أعوام شهدت العديد من الشراكات فى مجالات عدة كمجالات الطاقة وكفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعى، موضحا أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة، وتأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذى تم البدء فى تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة، وتقدم رزق بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على سعيها نحو إطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز فى دعم الخطى نحو الإستثمار البيئى.

كما تقدمت ايفون بومان سفيرة سويسرا فى مصر للدكتورة ياسمين فؤاد والحكومة المصرية على إطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27، وتعد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27، وتساعد على تحفيز الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وتدعم جهود الحكومة المصرية فى مجالات المياة والغذاء والطاقة، وتعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح أقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادى هم قلب واساس التعاون السويسرى المصرى فى المشروعات المختلفة مع مصر وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030، لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس فى مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائى والطاقة المتجددة، وأعربت ايفون فى نهاية كلمتها عن تمنياتها للحكومة المصرية تنفيذ العديد من المشروعات التى تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة.

كما عرض محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للاستثمار الإجراءات والجهود التى مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة التى تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسى فى جميع القطاعات، وأيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خصوصا الهدف الأول منها بتحقيق نمو اقتصادى منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، إطار عمل استراتيجية التعافى الأخضر، والتى حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتى البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة فى مسار التحول الأخضر لمصر.