قالوا عن تمكين المرأة فى عهد السيسى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أمس الإثنين، أن هذا القرار يأتى حرصا على لم شمل الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وترصد الإنفوجرافات التالية، أبرز الإشادات بشأن القرار، والتى كان فى مقدمتها ما قاله، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: "المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة وحظيت بالمكانة اللائقة التى تستحقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وفى سياق متصل قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المرأة المصرية تتمتع بحقوق غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحققت الكثير من الإنجازات فى مجالات مختلفة.