شوف بنفسك.. القوات المسلحة تواصل تنظيم زيارات للمشروعات التنموية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 01:27 مساءً - استمراراً لحملة (شوف بنفسك) التى أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصرى بالمشروعات التنموية العملاقة، واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية العملاقة .

و شملت الزيارات مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة التى تعد من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط ، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها .

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ وشاهدوا إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية المتواجدة فى خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن لاستخدامها فى الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجى .

كما شملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة الذى يعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت فى الشرق الأوسط وأفريقيا .

كما تم تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى أرض الخير وشاهدوا الأراضى المستصلحة فى توشكى وطرق الرى والوسائل الزراعية الحديثة التى تتناسب مع طبيعة المنطقة وما تنتجه من محاصيل إستراتيجية تساهم فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتى .

وأعرب الطلبة عن سعادتهم وإعتزازهم بهذه المشروعات التنموية العملاقة ، موجهين الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة التى أتاحت لهم زيارة هذه المشروعات العملاقة التى بثت فى نفوسهم الأمل نحو قدرة مصر على مواجهة كافة التحيديات بأيدى أبنائها .

تأتى تلك الزيارات المتواصلة التى تنظمها القوات المسلحة ترسيخاً لمبدأ المواطنة وغرس الحس الوطنى لدى الجيل الجديد وتعظيم روح الولاء والإنتماء لهم .