الأزهر ينفى تصريحا منسوبا للإمام الأكبر عن عدم جواز الخلع فى المحاكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 01:26 مساءً - نفى الأزهر الشريف منشورا منسوبا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوله بأن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا.

كانت مشيخة الازهر قد احتفت بمرور 13 عاما علي تولي فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف وهنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة مرور 13 عام على تولي فضيلته مشيخة الأزهر.

جاء ذلك خلال تدوينة للدكتور الضويني على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك وتويتر كتب فيها؛ "ثلاثة عشر عامًا قاد فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأزهر الشريف؛ لتحقيق الكثير من الإنجازات التي أسهمت في نهضة الأزهر، ورسَّخت للحوار، ودعمت قيم التسامح والتعايش حول العالم، نسأل الله لفضيلته دوام الصحة والعافية، وأن يديمه ذُخرًا للإسلام والمسلمين".

وتحل اليوم ذكرى تولى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، منصب شيخ الجامع الأزهر، حيث صدر في التاسع عشر من مارس لعام 2010، قرارا رئاسيا بتعيين فضيلته خلفا لفضيلة الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي، ليصبح بذلك الإمام الطيب الشيخ الخمسون للجامع الازهر.