بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أرسل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان المبارك.





وجاء فى البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها للجميع. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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