وزير الصحة: القطاع الخاص شريك مهم وأساسى فى تقديم خدمات الرعاية 

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، فى جلسة نقاشية بعنوان "الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص".





وذلك بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

واستهل الوزير - كلمته خلال الجلسة - بتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر، وأهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا اهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة فى قطاع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك مهم وأساسى بكل دول العالم فى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وفى إجابته حول سؤال "لماذا التعاون بين القطاع الحكومى والخاص"، أوضح الوزير أن مستقبل هذا التعاون يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار فى البنية التحتية للقطاع الصحى.

كما استعرض الوزير تحديات الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع الصحة، موضحًا فى هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات ذلك التعاون، والتى من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطى مرونة أكثر فى إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التى تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلى لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون فى إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطنى مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض تقييم احتياجات نظام الرعاية الصحية فى مصر، من حيث الأسرة سواء الداخلى أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف ومقارنتها بالنظم العالمية، كما استعرض الوزير خريطة الإنفاق على القطاع الصحى فى مصر مقارنة بدول العالم.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير تناول نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص فى القطاع الصحى منها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير استعرض فرص الشراكة مع القطاع الخاص بمصر، نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، والبنية التحتية، والتشريعات واللوائح الداعمة، والاحتياج لتوسيع التغطية الصحية، والكثافة السكانية، فضلاً عن منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا فى هذا الصدد معدلات الإنجاز ومؤشرات العمل فى المنظومة الجديدة.

وذكر "عبدالغفار" أن الوزير استعرض خلال الجلسة، الهيكل التنظيمى للقطاع الصحى فى مصر، والذى يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، موضحًا أن وزارة الصحة تضم 553 مستشفى و5426 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 500 عيادة متنقلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالى 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا.