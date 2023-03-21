رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدم فيها التهنئة له والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل السلام والمحبة.





وجاء نصها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعث لسيادتِكم والشعبِ المصرى الغالى، بخالص التهانى القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله أن يحفظكم ويحفظ شعبنا العظيم، ويبارك بلادنا الغالية مصر، وليكن سلام على العالم أجمع". كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

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