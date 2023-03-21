مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول رمضان

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذى اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولى عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد فى مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، فى مشارق الأرض ومغاربها، بالخير والسلام والاستقرار.
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