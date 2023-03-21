ضمن حملة شوف بنفسك.. القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للمشروعات العملاقة

جدة - نرمين السيد - شملت الزيارات مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، التى تعد من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ وشاهدوا إعداد وتجهيز المعادن الإقتصادية المتواجدة فى خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن لاستخدامها فى الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجى.

وأيضا شملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة، الذى يعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تم تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى أرض الخير وشاهدوا الأراضى المستصلحة فى توشكى وطرق الرى والوسائل الزراعية الحديثة التى تتناسب مع طبيعة المنطقة وما تنتجه من محاصيل استراتيجية تساهم فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم واعتزازهم بهذه المشروعات التنموية العملاقة، موجهين الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة، التى أتاحت لهم زيارة هذه المشروعات العملاقة التى بثت فى نفوسهم الأمل نحو قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات بأيد أبنائها.

تأتى تلك الزيارات المتواصلة التى تنظمها القوات المسلحة ترسيخا لمبدأ المواطنة وغرس الحس الوطنى لدى الجيل الجديد وتعظيم روح الولاء والانتماء لهم، واستمرارا لحملة "شوف بنفسك" التى أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصرى بالمشروعات التنموية العملاقة.