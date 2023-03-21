وزير التعليم يشهد احتفالية «قادرون مبدعون» للطلاب ذوى الهمم بالجيزة

جدة - نرمين السيد - يشهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، احتفالية "قادرون مبدعون"التى تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة الجيزة، وذلك بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية.







وتأتى الاحتفالية تكريما وإيمانا بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة من المبدعين من طلبة وطالبات محافظة الجيزة، ممن منحهم الله المواهب الاستثنائية وما حققوه من نتائج عديدة وغير مسبوقة فى مختلف المجالات.

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