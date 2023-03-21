مصر الرقمية.. خدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خدمات منصة مصر الرقمية.

التسجيل فى مصر الرقمية يكون بطريقة سهلة وخطوات بسيطة يستطيع المواطن العادى التعامل مع بوابة مصر الرقمية، والتى أتاحت العديد من الخدمات بشكل رقمى، سواء أكانت خاصة بالتموين أو استخراج بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو الشهر العقارى أو التسجيل التجارى أو غيرها من الخدمات التى تمس المواطنين بشكل مباشر.

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