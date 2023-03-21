«نبع العطاء».. مجلس كنائس مصر يكرم الأمهات المثاليات

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس الدكتور رفعت فتحى، أمين عام السنودس الإنجيلى، والأب يوسف الأمين العام المشارك بالمجلس، وعدد من الآباء والراهبات والإعلاميين.

وأعنت لجنة المرأة بالمجلس عن الأمهات المثاليات ليمثلن كل كنيسة وطائفة فى مصر، وهن رجاء زكريا حبيب (من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، ليلى عطا الله عايدة عزيز، نعمه زاخر، عايدة جرجس، وداد عبد المسيح (من الكنيسة الإنجيلية)، وميرفت موريس، والأخت إليزابيتا عزمى (من الكنيسة الكاثوليكية) فدوى البستانى، نادية أنطوان سليم أبو حلقة، كاترينا اتجلاكى، نادية شحاتة موسى شحاتة (من كنيسة الروم الأرثوذكس)، شادية عزمى جريس، فوزية شنودة حنا شنودة، وصباح جبران (من الكنيسة الأسقفية).

وتحدثت كل واحدة منهن عن تجربتها مع المعاناة والألم طوال رحلة الكفاح، تحدين الظروف، وواجهن صعوبات الحياة، حتى صنعن من المحنة منحة، ومن الألم أملاً، لم ينتظرن مساعدة من أحد، فكان كل ما يدور فى أذهانهن، ووقودهن فى الحياة هو العمل على تربية وتعليم أبنائهن، فلذات الأكباد، وشباب المستقبل، لذلك كرمتهن لجنة المراة بمجلس كنائس مصر، واختارتهن أمهات مثاليات، تقديراً لكفاحهن وصبرهن.

من جانبه، قال القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن الكتاب المقدس يضع الأم فى مكانة لا تقل عن الرجل، حيث نجدها على نفس المستوى الاجتماعى له، بل كثيرًا ما شغلت مراكز قيادية، كما أن هناك العشرات من القصص التى وردت فى الإنجيل تصف غريزة الأمومة، وحب الذرية لدى المرأة، ولهذا كانت للأمومة أرفع منزلة.

فيما، أكد القس رفعت فتحى، أمين عام السنودس الإنجيلى، أن المرأة تستطيع أن تحقق قصد الله، وقال: "المرأة عليها أن تدرك جيدا، أكثر ما تعرفه، أن المكان الأول للتعليم هو البيت، واللى هتزرعه لولادها وأحفادها سيظل دائما على مدى حياتهم".

وأضاف القس رفعت أن التعليم فى البيت أهم من الكنيسة، لأن البيت ممارسة وبشكل يومى، مشيرا إلى تأثير الكنيسة فى التعليم ولكن يظل البيت هو المؤثر الأعظم.

من جانبها، أكدت فيفيان ظريفة، رئيس لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، ضرورة تسليط الضوء على الأم التى حاربت كل الضغوضات والتحديات لتصل ببيتها إلى بر الأمان وإلى أمل يفتح أبوابه لأبنائها.

أما أرلت منصف، نائب رئيس لجنة المرأة، قالت: "أننا اختارنا شعار نبع العطاء لأن الأم هى بالفعل نبع لا يفرغ، وعطاءها لا ينتهي وبلا حدود ، فكل ام تاج علي رؤسنا جميعا".

وأشارت أرلت إلى وجود شهادات حية لأمهات من الصم والبكم اللاتي لديهن مشاعر وأحاسيس لا نجدها فى غيرها لأنهن بمثابة ترموميتر لكل من حولها.

حرصت لجنة المرأة خلال الحفل على تقديم مجموعة من التراتيل والترانيم التى تسلط الضوء على مكانة الأم فى المسيحية، وخصوصا السيدة العذراء مريم التى هى تعتبر الأم المثالية فى المسيحية، حيث رتلت ماريانا فيكتور أحد الألحان البيزنطية.

فيما ألقت منال منسى عددا من أبيات الشعر، وقدمت روشتة للزوج والزوجة لحياة أفضل معا لاقت اهتمام الحاضرين، مستشهدة بسفر راعوث.

وقالت: "أيتها المرأة الجميلة.. تنعمى.. اغتسلى والبسى ثيابك وانزلى إلى البيدر.. ولكل امرأة تلتمس راحة.. اغتسلى من كل ما يثقل كاهلك ومن كل مشاعر سلبية تستنفذ طاقتك، وأيضا تدهنى، طبطبى على المك ووجعك وشجعى نفسك بكلمات إيجابية دللى نفسك وكافئيها فهى تستحق".

يذكر أن لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تضم: فيفيان ظريفة (رئيس)، وأرلت منصف (نائبة)، ونورا إدوار (سكرتيرة)، وعضوية الدكتور لورا بترا، والدكتور عايدة نصيف، والدكتور نادية حليم، وروزيت رفيق، وهدى سامى، وكلير غايث، ومرثا فايز، وعايدة، ومارى يونان، وسهام، وسير چانيت، والدكتور نادية ينى.