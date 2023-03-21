وزارة القوى العاملة تطلق البث التجريبى للبوابة الجيومكانية

جدة - نرمين السيد - وتخلل احتفالية الإطلاق عقد جلسة حوارية بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وعدد من خريجى البرامج التدريبية التى نفذتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، مع استعراض قصص نجاحاتهم، بالإضافة إلى مشاركة أحد الشباب ذوى الإعاقة الذى تمكن من اجتياز التدريب وتوفير فرصة عمل ملائمة.

حضر اللقاء المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وبرافين اجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر، وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، والمنظمات الدولية، والشركاء الاجتماعيين فى التنمية، وقدمت الحفل الإعلامية أية جمال.

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، فى كلمة رسمية له فى تلك الاحتفالية التى جرى تنظيمها تنسيقا مع برنامج الأغذية العالمى فى أحد فنادق القاهرة، إن الدولة المصرية تدخل إلى بوابات "الجمهورية الجديدة" بخطى ثابثة، وبمبادئ راسخة، ليس فقط بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، ولكن أيضا بدخول عالم التكنولوجيا والرقمنة، لتتواكب مع متطلبات العصر وتحدياته، وإن الوزارة تترجم تلك التوجهات بالدخول إلى "عالم الرقمنة" من خلال مجموعة من الإجراءات، وتمتلك إدارة تحت مسمى "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والتى من مهامها إتاحة منظومة حديثة لتكنولوجيا المعلومات متكاملة ومترابطة ومستدامة، ومؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل.

موضحا: "لدينا اليوم نموذجا حيا، وهو البدء فى إطلاق البث التجريبى لمنصة - البوابة الجيومكانية المعلوماتية - التى تأتى فى إطار التحول الرقمى، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى".

وأوضح الوزير شحاتة، أنه وفى إطار تنفيذ استراتيجية "الوزارة" نحو التحول الرقمى أيضا، وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، وجه أيضا بالبدء فى مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، لدعم برنامج التحول الرقمى أيضا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، كما شهد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منذ أيام، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات: القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل"، وذلك تماشيا مع توصيات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، باتخاذ الإجراءات التنفيذية التى تستهدف دعمهم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية بالدولة، واستثمار قدراتهم كجزء هام وفاعل على قائمة أولويات الارتقاء بحياة المواطنين المصريين جميعهم، وذلك كخطوة جديدة نحو إطلاق خدمات الوزارة مع بوابة مصر الرقمية، تماشيا مع خطة الدولة نحو الشمول المالى، ورقمنة المجتمع.



وأوضح الوزير، أن البوابة الجيومكانية التى ينطلق بثها التجريبى اليوم تهدف إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة، وإصدار القراءات التحليلية لجميع خدمات ومشروعات الوزارة، والمؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار، وتركز البوابة مع بداية انطلاقها على 3 قطاعات بارزة هى: أولا: السلامة والصحة المهنية متضمنة مؤشرات عمليات التفتيش والشكاوى والحوادث ومصادر التلوث داخل المؤسسات الاقتصادية المختلفة وجلسات التوعية، وثانيا: التشغيل ومعلومات سوق العمل الخاصة بمعدلات التوظيف الوطنية سواء العمالة المحلية والأجنبية فى مصر والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وثالثا: التدريب المهنى والذى يتضمن خطط التدريب والخدمات التى تقدمها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" فى مختلف القرى المصرية وخاصة فى قرى حياة كريمة.

وثمن الوزير جهود فريق العمل القائم على إعداد البوابة من برنامج الأغذية العالمى وشركة كوالتى ستاندرد وكيل شركة إيزرى العالمية فى مصر وفريق عمل الوزارة، فى دعم خطة الوزارة لتعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة، وتوفير معلومات دقيقة، ومحدثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة لتسهيل التخطيط وعملية اتخاذ القرار، والتواصل مع الجمهور بشكل لحظى، وفى عرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام احدث أدوات ونظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها لمتخذى القرار.

ودعا الوزير إلى البدء فى إعداد المرحلة الثانية من البوابة للأنشطة التى تعكس أولويات الحكومة المصرية والوزارة فى مختلف مجالات العمل.

وجدد الوزير الشكر لبرنامج الأغذية العالمى على التعاون من خلال الإعداد للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل وبناء قدرات فريق العمل بالوزارة والمديريات وكذلك الأنشطة التنفيذية التى تمت لتأهيل الشباب المصرى وتنمية مهاراتهم بما يتلائم مع إحتياجات سوق العمل فضلا عن تقديم الدعم الفنى لمراكز التدريب المهنى بالمحافظات المستهدفة، متطلعا لمزيد من التعاون فى ظل شراكات قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز قدرات الشباب المصرى وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

فى كلمته قدم برافين اجراوال مدير برنامج الأغذية العالمى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على رؤيته الواضحة وتوجيهاته لفريق عمل الوزارة الذين بذلوا الجهود لتحقيق هذا العمل الذى نحن بصدد انطلاقه اليوم.

وقال:"معا يمكننا المضى قدما، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تعتبر الدليل الاسترشادى لجميع الأعمال التى نقوم بها والتى يقودها الشباب ويعمل برنامج البوابة الجيومكانية من خلال ذلك على بناء الجسور لتحقيق تلك الرؤية من خلال الأولويات الوطنية والتعامل مع التدريب المهنى والتوظيف وتوفير الوسائل لتحقيق ذلك، وبالتالى تتوافق رؤية البرنامج مع الحكومة المصرية والتى تعترف بوجود الشباب ودورهم المهم والاستثمار فى الموارد البشرية، فى إطار شراكة طويلة الأجل مع الوزارة ومنها إطلاق منصة رقمية جديدة تحتاج طرق عمل جديدة بمشاركة العديد من الشركاء فهذا ليس عملا حكرا على جهة واحدة وإنما عمل يخص جميع الجهات والمنظمات شركاء التنمية لان ذلك مفتاح اى نجاح وابتكار".