وزيرة التخطيط تبرز دور الأم المصرية: وراء كل وطن عظيم امرأة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم فى بيان لها: "قديمًا أخبرونا أن وراء كل رجل عظيم امرأة، والآن نخبرهم أن وراء كل وطن عظيم امرأة، يؤمن بها هذا الوطن، وتبادل المرأة - التى هى الزوجة والابنة والأخت وأم البطل والشهيد- وطنها بالحب والعرفان ومزيدٍ من العمل.. فهنيئًا لكل امرأة كونها مصرية، وفى قلب الوطن، وهنيئًا للوطن عظيماته، كل عام وكل امرأة وكل أم مصرية بخير.. ومصرنا العزيزة فى تقدم وازدهار".

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